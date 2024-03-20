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Gece yarısı iki kaza: Yaralı var...

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Gece yarısı 02:30 ve 03:30 sularında Lefkoşa-Girne Anayolu ile Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi. İki ayrı kaza sonucunda 1 kişi yaralandı.
Gece yarısı iki kaza: Yaralı var...

20.03.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 18-19’uncu kilometreleri arasında, Amirreza NIKHAM(E-25) 155 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JJ 755 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan JJ 755 plakalı araç, arka kısmı ile yolun solunda bulunan taş duvara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Amirreza NIKHAM tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

20.03.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Emirhan AKSAÇ (E-22) yönetimindeki GC 321 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırımın taşlarına ve kaldırım üzerinde bulunan reklam tabelasına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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