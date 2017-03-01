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Gece yarısı inşaat çalışması; hem de devlet izinli!

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Gece yarısı inşaat çalışması; hem de devlet izinli!
Girne’nin Sosyal Konutlar bölgesinde dün sabah saat 07.00 sıralarında başlayan ve gece yarısı 03.30’a kadar süren inşaat çalışmalarından dolayı bölge halkı isyan etti.

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Gerekli mercilerden gece yarısı saat 03.30’a kadar çalışma yapılmasına izin aldığı belirtilen inşaat, bölge sakinlerinden Deniz Osman Cin tarafınca videoya çekildi.

Gazetemizin ulaştığı Cin, konuyla ilgili olarak tüm bölge halkının yaşanan olaydan rahatsız olduğunu, polisi aradıklarını fakat polisin olaya müdahale edemeyeceği cevabını aldıklarını belirterek, inşaat sahibinin gerekli mercilerden izin alarak çalışmalarını sürdürdüğünü öğrendiklerini kaydetti.

İnşaat çalışmalarının 03.30’a kadar sürdüğünü, sonrasında ise saat 04.00’e kadar da temizlik yapıldığını kaydeden Cin, çalışmaların bu akşam da sürdürüleceğini öğrendiğini belirtti.

 

 

 

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