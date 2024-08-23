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Gece yarısı kaza: Yayaya çarpıp kaçtı

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Lefkoşa - Gazimağusa gece saat 00:15 sularında trafik kazası meydana geldi. Yayaya çarpan kadın sürücü olay yerinden kaçtı.
Gece yarısı kaza: Yayaya çarpıp kaçtı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.08.2024 tarihinde, saat 00.15 sıralarında,  Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu boyunca, meçhul plakalı aracı Gazimağusa istikametine doğru kullanan kimliği meçhul sürücü, seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Demirhan Yeni Evler Sokak yol kavşağına (Derin Mevzu meyhanesi önü) geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda yol kenarında aynı istikamete doğru yaya olarak yürümekte olan M.A (E-20)’a çarpıp durmayarak aracı ile olay yerinden ayrılmıştır. 


Kaza sonucu yaralanan yaya M.A kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. 

Meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu kazaya methaldar aracın plakasının GY 322 olduğu ve sürücüsünün ise M.G (K-41) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs 23.08.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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