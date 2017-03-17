Gece yarısı kuyumcu açtırdı, 126 bin lira harcadı

Ersoy, geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı'yı yine gece yarısı açtırmıştı

Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir kuyumcuyu açtırdı.

Ersoy uzun bir incelemeden sonra beğendiği 5 kolyeyi aldı ve 126 bin lira ödedi.

Bülent Ersoy geçen ay Kapalıçarşı'yı polisler eşliğinde açtırmış ve alışveriş yapmıştı. Bir mağazadan 2 ipek halı ve bir kuyumcudan mücevher almıştı.

Toplamda 57 bin dolarlık (215 bin TL) alışveriş yapan Bülent Ersoy "Kapalıçarşı esnafının her zaman arkasındayım. Ekonomiye tam destek" demişti.