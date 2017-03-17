 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 143,107
  • Dolar 3,6171
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var"

Gece yarısı kuyumcu açtırdı, 126 bin lira harcadı

»
Gece yarısı kuyumcu açtırdı, 126 bin lira harcadı
Ersoy, geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı'yı yine gece yarısı açtırmıştı

Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir kuyumcuyu açtırdı. 

Ersoy uzun bir incelemeden sonra beğendiği 5 kolyeyi aldı ve 126 bin lira ödedi.

Bülent Ersoy geçen ay Kapalıçarşı'yı polisler eşliğinde açtırmış ve alışveriş yapmıştı. Bir mağazadan 2 ipek halı ve bir kuyumcudan mücevher almıştı.

Toplamda 57 bin dolarlık (215 bin TL) alışveriş yapan Bülent Ersoy "Kapalıçarşı esnafının her zaman arkasındayım. Ekonomiye tam destek" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meleklerden Miami çıkarması17 Mart 2017 Cuma 14:42
  • Puma Cara’yı sevdi!17 Mart 2017 Cuma 14:40
  • O Ses Türkiye finalistleri kimler?17 Mart 2017 Cuma 14:30
  • Yeliz Yeşilmen, ameliyat sonrası paylaştı17 Mart 2017 Cuma 13:58
  • Defne Samyeli, Türkan Şoray kuralları olmadığını açıkladı17 Mart 2017 Cuma 13:57
  • 17 Mart Cuma 2017 Günlük Burç Yorumları17 Mart 2017 Cuma 13:53
  • Bahar Candan’ın ağlaması Hakan Ural’ı şoke etti17 Mart 2017 Cuma 13:43
  • Neslihan Atagül: “Hissettiğim gibi giyiniyorum”17 Mart 2017 Cuma 13:41
  • Beren Saat, Kadın adlı diziyle ekranlara dönüyor17 Mart 2017 Cuma 13:38
  • Çocuğunuzun üstün zekalı olduğunu nasıl anlarsınız?17 Mart 2017 Cuma 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti