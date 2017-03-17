Gece yarısı kuyumcu açtırdı, 126 bin lira harcadı

Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir kuyumcuyu açtırdı.
Ersoy uzun bir incelemeden sonra beğendiği 5 kolyeyi aldı ve 126 bin lira ödedi.
Bülent Ersoy geçen ay Kapalıçarşı'yı polisler eşliğinde açtırmış ve alışveriş yapmıştı. Bir mağazadan 2 ipek halı ve bir kuyumcudan mücevher almıştı.
Toplamda 57 bin dolarlık (215 bin TL) alışveriş yapan Bülent Ersoy "Kapalıçarşı esnafının her zaman arkasındayım. Ekonomiye tam destek" demişti.
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