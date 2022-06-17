Gece yarısı yeni atamalar yapıldı....İşte tam liste...

Bir yandan zamlar diğer yandan atamalar devam ediyor... Gece yarısı yeni atamalar yapıldı....
İşte dün gece görevden alınan isimler…
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu
Başbakanlık Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhur
Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı
Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi
Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay
Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı
Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Berghan Ongan
İşte dün gece göreve yapılan atamalar
Berhan Ongan – Başbakanlık Müsteşarı
Hüseyin Cahitoğlu - İstatistik Kurumu Başkanı
Ayşen Kumsal - Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü
Saadet Hüdaverdi - Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü
Vicdan Celaloğlu - Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü
Sezai Emre - Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü
Yusuf Kenan Yeşilleme - Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü
Halide Elçin Kurtarıcıoğulları - Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü
Mehmet Çavuşoğlu - Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü
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