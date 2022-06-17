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Gece yarısı yeni atamalar yapıldı....İşte tam liste...

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Bir yandan zamlar diğer yandan atamalar devam ediyor... Gece yarısı yeni atamalar yapıldı....
Gece yarısı yeni atamalar yapıldı....İşte tam liste...

Bir yandan zamlar diğer yandan atamalar devam ediyor... Gece yarısı yeni atamalar yapıldı....

İşte dün gece görevden alınan isimler…

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu

Başbakanlık Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhur

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay

Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Berghan Ongan

 

İşte dün gece göreve yapılan atamalar

Berhan Ongan – Başbakanlık Müsteşarı

Hüseyin Cahitoğlu - İstatistik Kurumu Başkanı

Ayşen Kumsal - Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü

Saadet Hüdaverdi - Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü

Vicdan Celaloğlu - Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü

Sezai Emre - Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü

Yusuf Kenan Yeşilleme - Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü

Halide Elçin Kurtarıcıoğulları - Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

Mehmet Çavuşoğlu - Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

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