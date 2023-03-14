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Geceleri 6 saatten az uyumak, aşıların etkisini azaltıyor

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Yeni bir araştırmada, geceleri 6 saatten az uyumanın özellikle genç erkeklerde aşıların bağışıklık üzerindeki etkisini azalttığı belirlendi.
Geceleri 6 saatten az uyumak, aşıların etkisini azaltıyor

Guardian’ın haberine göre, uzmanlar, grip ile hepatit A ve B aşılarını olmuş kişilerin bulgularını içeren 7 çalışmanın sonuçlarını birleştirerek, tekrar analiz etti. Bu kapsamda, sağlıklı yetişkinler için önerilen 7 ila 9 saat arasında uyuyan ve 6 saatten az uyuyanların antikor tepkileri karşılaştırıldı.

Buna göre, 6 saatten daha az uyumanın erkelerde aşıların bağışıklık üzerinde etkisini azalttığına dair güçlü kanıtlar elde edildi. Öte yandan, kadınlarda ise değişkenlik gösteren hormon seviyeleri nedeniyle yetersiz uyumanın aşı üzerindeki etkisinin daha değişken olduğu tespit edildi.

Fransa’da bulunan Ulusal Sağlık ve Tıp Enstitüsü’nden araştırmanın yazarı Dr. Karine Spiegel, “Cinsiyet hormonlarının bağışıklık sistemini etkilediğini immünoloji çalışmalarından biliyoruz. Kadınların bağışıklığı, adet döngüsünden, menopozdan ve doğum kontrol haplarından etkileniyor. Ancak baktığımız çalışmalarda cinsiyet hormonu hakkında herhangi bir veri yoktu” ifadelerini kullandı.

Spiegel, tam olarak ne kadar uykuya ihtiyaç duyulduğunu ölçmek ve cinsiyet hormonlarının aşılamadaki rolünü belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, yetersiz uyku nedeniyle Covid-19 aşılarının da etkisinin azalabileceğini belirtiyor.
Ayrıca 6 saatten daha az uyumanın bağışıklık üzerindeki olumsuz etkisinin 18-60 yaş aralığında, 60 yaşından büyüklere oranla daha fazla görüldüğü belirlendi.

Chicago Üniversitesinden araştırmanın yazarı Eve Van Cauter, “İyi bir uyku aşının koruma süresini artırmakla kalmaz, aynı zamanda koruma süresini de uzatabilir” dedi.

Aşıların etkisinin kişiden kişiye göre değişeceğini kaydeden Van Cauter, insanların aşıların vücuttaki etkisini kontrol edemeyeceğini ancak uyku düzenlerini değiştirebileceklerini söyledi. Araştırma, Current Biology isimli bilim dergisinde yayımlandı.

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