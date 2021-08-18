Geceleri Duş Almanın Bilinmeyen Faydaları

Akşam duşu bedeninizi ve zihninizi rahatlatır ve daha iyi bir uyku almanızı sağlar. Yatmadan 90 dakika önce ılık suyla duş almak, normalden yaklaşık 10 dakika daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur. Bunun nedeni, ılık suyun vücudunuzun sıcaklığını biraz düşürmesi ve bunun da vücudunuza uyku zamanının geldiğine dair bir sinyal göndermesidir.