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Geceleri sık sık terliyorsanız dikkat!

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Halk arasında lenf bezlerinin şişmesi akla lenfomayı getiriyor geceleri sık sık terliyorsanız bu belirtiler lenfoma olabilirsiniz işte belirtileri!
Geceleri sık sık terliyorsanız dikkat!

Boyun veya vücudun herhangi bir yerinde görülebilen lenfoma halk arasında genellikle lenf bezlerinin şişmesiyle akla ilk olarak lenfomayı getirir. Hayati önem barındıran lenfomanın belirtilerini takip ederken oldukça titiz davranılması gerekmektedir. Lenfomanın belirtileriniz üzerinizde hissederseniz kısa sürede bir hekime başvurarak kontrol altında olmanız gerekiyor. Lenfoma hakkında merak edilenleri Memorial Ataşehir Hastanesi Hematoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı, 15 Eylül Dünya Lenfoma Günü öncesinde lenfoma ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Lendomanın Belirtileri Neler?

Lenfoma, lenf sisteminin hücrelerinde başlayan bir kanser türüdür. Lenf sistemi, vücudun enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lenfomanın en sık görülen belirtisi, lenf bezindeki şişkinlik yani lenf bezinin büyümesidir. Fakat lenf dokusu tüm vücutta bulunduğundan hemen hemen her yerde de başlayabilir. Bu nedenle hastalığın belirtileri, tutulan bölgeye ve organa göre değişiklik gösterebilir:

  • Dalakta büyüme
  • Ateş, gece terlemeleri ve nefes darlığı
  • Halsizlik, yorgunluk, iştah ve kilo kaybı
  • Özellikle kemiklerde ağrı ve karın ağrısı
  • Kalıcı öksürük, inatçı kaşıntılar ve cilt döküntüleri
  • Alkol tüketiminden sonra lenf bezlerinde ağrı
  • Sık sık enfeksiyon geçirmek lenfomada görülebilen belirtiler arasındadır.
  • Şişkinlikten korkmayın ama ihmal de etmeyin!

 

Boyunda 1 cm. kasık bölgesinde ise 2 cm. olan lenf bezleri normal kabul edilebilir. Bu boyutların üzerinde bir büyümede lenfoma akılda tutulması gereken bir hastalıktır. İster boyunda ister başka bir bölgede yaşanan lenf bezi şişkinliklerinde, hastaların kötü huylu bir tümörü düşünerek telaşlanması doğaldır. Ancak bu tür büyümelerin büyük bir çoğunluğu kanser dışı nedenlere bağlıdır. Lenf bezinde lenfoma haricindeki şişkinlikler; enfeksiyon, bağışıklık sisteminden kaynaklanan otoimmün hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar, romatizmal hastalıklar ve lenf dokusunu oluşturan hücrelerin içinde bazı moleküllerin birikiminden kaynaklanan depo hastalıklardan meydana gelebilmektedir. Lenf bezlerinde şişkinlik olması durumunda zaman kaybetmeden doktora başvurulması ve büyümenin nedeninin belirlenmesi gerekmektedir.

Lenf Bezinde Bulunan Şişlik Acımıyorsa...

Lenf bezindeki şişkinliklerin ağrıyla birlikte yaşanması hastaları daha fazla endişelendirmektedir. Ancak lenf bezi şişkinliklerinde ağrı genellikle enfeksiyon kaynaklıdır. Lenfomadaki şişkinliklerin büyük bir çoğunluğu ise ağrısızdır. 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkan, ağrısız ilerleyen, haftalar veya aylardır geçmeyen, sert, birbirine yapışık, birden çok ve lastik kıvamında olan şişkinlikler lenfoma şüphesini artırmaktadır.

Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Lenfoma tedavisinde belirli standartlar olmakla birlikte, tedavinin planlanmasında hastalığın yaygınlığı, alt tipi, tümörün bazı biyolojik özellikleri ve kişinin genel sağlığı da dahil olmak üzere dikkate alınması gereken birçok faktör mevcuttur. Bu nedenle her hastaya göre tedaviyi bireyselleştirmek gerekebilir. Lenfoma tedavisinde; kemoterapi, akıllı moleküller denilen hedefe yönelik tedaviler, kök hücre nakli ve radyoterapi tedavileri uygulanabilmektedir.

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