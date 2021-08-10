Geceleri sokağa çıkma yasağı 17 Ağustos’a kadar uzatıldı

Bakanlar Kurulu, koronavirüs önlemleri çerçevesinde aylardır devam eden geceleri sokağa çıkma yasağını 17 Ağustos’a kadar uzattı.
Kısmi sokağa çıkma yasağı gece 00.00’dan sabah saat 05.00’e kadar uygulanıyor.
Bakanlar Kurulu, koronavirüs önlemleri çerçevesinde aylardır devam eden geceleri sokağa çıkma yasağını 17 Ağustos’a kadar uzattı.
Kısmi sokağa çıkma yasağı gece 00.00’dan sabah saat 05.00’e kadar uygulanıyor.
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