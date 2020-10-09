Geceleyin Ev Açma Ve Hırsızlık

2020 yılı Mart ve Ekim ayları içerisinde, Gazimağusa'da Hasret OĞUZ’un kalmakta olduğu yurt odasının kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet bavul, üç adet parfüm, bir adet kol saati, 12 adet süt, 1 adet şort ve 5 adet yulaf ezmesi çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen C.J.L.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.