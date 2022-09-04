Geceleyin Ev Açma ve Hırsızlık

03.09.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde, bir şahsın kalmakta olduğu odanın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 400 Amerikan Doları, 500 Euro, 400 Gürcistan Larisi nakit para ile 6 adet gümüş erkek yüzüğü ve 3 adet erkek kol saati çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ö.K. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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