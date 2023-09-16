Geceleyin Ev Açma ve Hırsızlık

15.09.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta M.M.(E-31)’nin, Hamit İbrahim Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahın tuvalet penceresini açarak içeriye girdikten sonra ikametgah içerisinden toplam 1000 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın ayrıca, 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde de aynı ikametgaha aynı yöntemle girerek muhtelif ziynet eşyalarını da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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