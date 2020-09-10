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Geçen ay dev patlamaların meydana geldiği Beyrut Limanı'nda büyük yangın

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Geçen ay dev patlamaların meydana geldiği Beyrut Limanı'nda büyük yangın
Geçen ay dev patlamaların meydana geldiği Beyrut Limanı'nda büyük yangın

Geçen ay 200 kişinin ölümüne sebep olan bir patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda büyük bir yangın çıktı.

Reuters'a konuşan ordu kaynakları limanda lastik ve yağın yandığını ifade etti.

Lübnan ordusu yangını kontrol altına almak için ateşlerin üzerine helikopter ile su dökmeye başladı. 

Kızılay'ın Lübnan şefi bölgede bir patlama riski bulunmadığını ve kimsenin yaralanmadığını söylerken bazı insanların nefes darlığı çektiğini dile getirdi.

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