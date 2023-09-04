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Geçen hafta 59 trafik kazası meydana geldi

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KKTC’de geçen hafta toplam 59 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.
Geçen hafta 59 trafik kazası meydana geldi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 59 kazanın, 1’i ölümle, 14’ü yaralanmayla, 44’ü ise hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 23 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 18’i süratli araç kullanmak, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 7’si diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 3,876,075TL TL olduğu kazaların, 19’u Girne’de, 17’si Lefkoşa’da, 12’si Gazimağusa’da, 7’si İskele’de, 4’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

-1263 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 11 bin 110 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1263 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (350), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (184), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (171), trafik levha ve işaretlerine uymamak (107), emniyet kemersiz araç kullanmak (78), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (73), muayenesiz araç kullanmak (36), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (33), dikkatsiz sürüş (30), tehlikeli sürüş (9), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (5),  yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (4), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (1), diğer trafik suçları (176).”

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