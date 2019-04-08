Geçersiz oy sayımında sandıkların %92,3’ü açıldı, sonuç değişmiyor.
İşte o açıklama;
Geçersiz oy sayımında sandıkların %92,3’ü açıldı.— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 8 Nisan 2019
Fark 15.722 oy#VerinMazbatamızı
Geçersiz oy sayımında sandıkların %92,3’ü açıldı, sonuç değişmiyor.
İşte o açıklama;
Geçersiz oy sayımında sandıkların %92,3’ü açıldı.— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 8 Nisan 2019
Fark 15.722 oy#VerinMazbatamızı
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