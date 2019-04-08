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Geçersiz oy sayımında sandıkların %92,3’ü açıldı, sonuç değişmiyor

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Geçersiz oy sayımında sandıkların %92,3’ü açıldı, sonuç değişmiyor
Geçersiz oy sayımında sandıkların %92,3’ü açıldı, sonuç değişmiyor

Geçersiz oy sayımında sandıkların %92,3’ü açıldı, sonuç değişmiyor.

İşte o açıklama;

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