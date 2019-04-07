31 Mart’ta saat 17.00’da sandıkların kapanmasıyla birlikte, her sandık kurulu kendi sandığında oyları saydı. Bu kurulda iki devlet memuru ile AKP’den, CHP’den, MHP’den, Saadet Partisi’nden müşahitler oy sayımı birlikte yapıyor ve gözlemliyor. Bu kurulun “geçersiz oy” saydığı oy pusuları tekrar sayıldığında bazı oylar “geçerli” olarak tespit edildi.

İstanbul’daki seçim sonucuna ilişkin bekleyiş devam ediyor. AK Parti’nin itirazıyla geçersiz oylar tekrar sayılmaya başlanmıştı. Bu durum bir başka tartışmanın da yaşanmasına neden oldu.