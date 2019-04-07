Geçersiz oyların %78'i sayıldı, İmamoğlu yine önde

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu İstanbul'da CHP ve AKP arasındaki farkın 16 bin 380 olduğun söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Süreç bitmiştir. Toplumun vicdanı kimin kazandığını biliyor" diye konuştu. "Türkiye ilk defa seçim yapmıyor, yapmayın. AKP'li hemşerilerimizin de benim kazandığımı bildiklerini biliyorum. İnsanları kutuplaştırmanın ne faydası var?" ifadesini kullandı. "Hakkımda yalan haberler yapılıyor" diyen İmamoğlu, "Bir gün önce dünyanın en güvenli seçim sitemi diye konuşuyorlardı ama şimdi aksini söylüyorlar. Ama sadece İstanbul'da. AKP'nin kazandığı diğer yerlerde hiç sesleri çıkmıyor" dedi.

Geçersiz oyların yüzde 78'i sayıldı

AKP'nin başvurusu üzerine geçersiz oyların yeniden sayımının yüzde 78'inin tamamlandığını belirten Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızdaki fark 16 bin 380. Günde 37 bin 714 oy sayılıyor. Tamamı 238 gün sürecek, YSK'ya sesleniyorum: 82 milyonun gözü kulağı sizde. Tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz sürece Türkiye rahat nefes alacak. Lütfen bu tarihi sorumluluğu taşımak adına tüm adalet duygularınızla, çifte standart yaratmayacak, bu ülkeyi 82 milyon insanı rahatlatacak karar bekliyoruz.

İmamoğlu AKP'ye, "Empati yapıyorum. Kolay değil, 25 yıl bu şehri yönettiniz. Ama kimse makamları öteki tarafa götürmüyor. Demokrasi böyle bir şey. Üzüntünüzü anlıyorum ama demokrasi tek yönlü bir yol değildir. Bugün biz kazanırız, yarın siz. Dünyanın sonu değil" şeklinde seslendi.

38 ilçe için başvuru yapılacak

İstanbul'daki oy sayımına ilişkin bir açıklama da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi.

Yavuz, AKP'nin İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapılacağını söyledi. Yavuz, "Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımı için müracaatımız oldu. Bugün ise bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK’ya müracaat etmiş olacağız" dedi. Yavuz, "Kişi ötesinde bir organize iş var bu işin içinde. Bu işi YSK'ya yıkmayalım. Burada organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var, hata ötesi şeyler bunlar" diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül: Patron YSK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın İstanbul'da geçersiz oyların sayımı nedeniyle yaptığı, "Adalet Bakanı'nın eli oy çuvallarında" sözlerine tepki gösterdi. Gül bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Milletin iradesi neyse, herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Tüm süreçte seçim kurulları, yönetiminde, denetiminde siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmiştir. Bu işin patronu YSK'dır. Yürütmenin işi değildir. Vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir" dedi.