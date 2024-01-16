Geçici izin sona eriyor... Hava Kontrolerleri sordu... Sertifika var mı?

16 Haziran 2023 tarihinde alınan bir tüzük değişikliği kararı ile Ercan Havalimanı'ndaki eksikliklere rağmen 20 Temmuz 2023'te açılabilmesi için geçici bir madde eklenmişti. Bu madde, Hava Alanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırma Tüzüğü'ne eklenmiş ve 6 aylık bir süre içerisinde Ulaştırma Bakanı Sn. Erhan Arıklı'ya İşletme Sertifikası verme yetkisi tanınmıştı. Sn. Arıklı, yetkisini kullanarak ilgili sertifikayı şirkete vermiş ve 20 Temmuz'daki açılış için önemli bir adım atmıştı.

Ancak, bu geçici izin 16 Ocak 2024 tarihinde sona erdi. Şimdi merak edilen sorular gündeme geliyor: TT şirketine yeni bir çalıştırma sertifikası verildi mi? Verildiyse, bu sertifikayı kim verdi ve verilmesi için gereken şartlar sağlandı mı? Eğer verilmediyse, Ercan Havalimanı 16 Ocak 2024 tarihinden sonra yasalara ve usullere aykırı olarak mı çalıştırılacak?

Bu konuda belirsizlik devam ederken, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın konuyu yakından takip edeceği ve herhangi bir usulsüzlük durumunda harekete geçeceği belirtiliyor. Haber detayları ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

İşte açıklama;

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2023 tarihinde, yeni Ercan Havalimanı’nın 20 Temmuz 2023’te tüm eksikliklere rağmen açılabilmesi ve işletilebilmesi için Bakanlar Kurulu’ndan bir tüzük değişikliği kararı çıkarılmış ve Hava Alanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırma Tüzüğü’ne geçici bir madde eklenip İşletme Sertifikası verme yetkisi 6 ayı geçmemek sureti ile Ulaştırma Bakanı Sn.Erhan Arıklıya verilmişti. Sn. Arıklı da hemen ardından yetkisini kullanıp ilgili sertifikayı şirkete vermiş ve 20 Temmuzdaki açılışın önündeki bir engeli daha kaldırmıştı.

16 Ocak 2024 tarihi ile verilen bu geçici izinin süresinin dolduğu aşikardır.

Soruyoruz!!

TT şirketine yeni çalıştırma sertifikası verildi mi? Sertifika verilebilmesi için gereken şartlar sağlanıyor mu? Eğer sertifika verilmişse yeni sertifikayı kim verdi? Eğer verilmemişse 16 Ocak 2024 tarihinden sonra Ercan yasalara ve usüllere aykırı olarak mı çalıştırılacak?

Umarız biz çalışanları da yeni bir usülsüzlüğe alet etmezsiniz. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın bu konunun takipçisi olacağından kimsenin şüphesi olmasın.