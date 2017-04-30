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“Geçici memurlar için bir an önce kadrolanma süreci tamamlanmalı”

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“Geçici memurlar için bir an önce kadrolanma süreci tamamlanmalı”
Memur-Sen “Göç Yasası” olarak anılan Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılması veya iyileştirilmesini istedi.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), “Göç Yasası” olarak anılan Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılması veya iyileştirilmesini; Kamu Görevlileri Yasası’ndan çıkarılan Geçici Memurlar için ise bir an önce kadrolanma sürecinin tamamlanmasını istedi.

1 Mayıs İşci Bayramı dolayısı ile mesaj yayımlayan Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, “çalışanlar daha iyi haklar beklerken, son yıllarda hakların geriletilmesiyle verimlilik ve motivasyonun ortadan kalktığını, çalışanlara sadece DPÖ’nün öngördüğü düşük artışların yapıldığını” da vurguladı.

Emekçinin düşük ücretlerla 8 saatin üzerinde çalıştırıldığına dikkat çeken Mındıkoğlu,  özellikle özel sektör çalışanının yatırımlarının eksik yapıldığını ya da zamanında yapılmadığını, “Göç Yasası” ile işe giren çalışanların ise bir çok haklarının budanarak zor şartlarda çalışmaya mahkum edildiğini belirtti.

Mındıkoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası olarak, ülkede yargının her kişi, kurum ve sendikaya eşit davrandığı, yasaların herkese eşit uygulandığı, kayırmacılık ve ayrımcılık felsefesinden uzak yönetilmek için her zaman mücadele edeceklerini söyleyerek, sendikal anlamda örgütlenmenin önemine vurgu yaptı.

Mındıkoğlu, emekçinin hak ettiği asgari ücretin uygulanacağı, çalışanların mağdur edilmeyeceği, haklarının gasp edilmeyeceği, sağlıklı güzel yarınlar dileyerek, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

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