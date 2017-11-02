“Geçici Personel Yasa Önerisi” komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında “Geçici Personel Yasa Önerisi’ni madde madde görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

Madde madde görüşülen “Geçici Personel Yasa Önerisi”nin bir sonraki toplantıda da ele alınacağı kaydedildi.



Toplantıda öneri sahipleri adına UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz ve Başbakanlık yetkilileri bulundu.



İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu katıldı.

Geçici Personel Yasa Önerisi ile geçici personel olarak kurumlarda asıl ve sürekli iş niteliği taşıyan görevlerde çalışan personelin değerlendirilip, başarılı bulunanların sürekli personel statüsünde atanmasının yanı sıra hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.