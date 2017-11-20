 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.804
  • Altın 162,444
  • Dolar 3,9188
  • Euro 4,6119
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAlmanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü

Geçiciler Meclis önünde toplandı

» »
Geçiciler Meclis önünde toplandı
Kamu kurumlarında görev yapan geçici personel, kadrolanmalarıyla ilgili yasa önerisine destek için Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının gündeminde “Geçici Personel Yasa Önerisi” de bulunuyor.

Memur-Sen Başkanı Kaan Mındıkoğlu ve beraberindeki temsili bir heyet, Meclis Genel Kurulu’nu izlemek üzere salona girerken 200 civarındaki geçici personel de Meclis önünde bekliyor.

Bazı milletvekilleri geçici personelin yanına gelerek sohbet etti. UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ahmet Kaşif de geçici personelin yanına gelerek bilgi verdi.

Eyleme, bazı sendika başkan ve temsilcileri de destek veriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Paşaköy kayıplarının gömü yerinin değiştirilmesi...20 Kasım 2017 Pazartesi 14:18
  • 1 haftada 47 kaza: 10 kişi yaralandı20 Kasım 2017 Pazartesi 13:32
  • Mağusa ve İskele'de fiber optik arıza: PGM'den uyarı geldi20 Kasım 2017 Pazartesi 13:30
  • YKP “Sokakta Birlik” çağrısı yaptı20 Kasım 2017 Pazartesi 13:22
  • Akıncı: “Bir sorunu görmezden gelmek o sorunun devamını sağlar”20 Kasım 2017 Pazartesi 13:18
  • Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Londra’ya gidiyor20 Kasım 2017 Pazartesi 13:17
  • MOBESE'lerin takılacağı tarih belli oldu!20 Kasım 2017 Pazartesi 13:10
  • Siber, Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine seçilen Hürses’i kabul etti20 Kasım 2017 Pazartesi 13:05
  • 29 yaşındaki genç, ölü olarak bulundu20 Kasım 2017 Pazartesi 12:27
  • Meclis 1 buçuk saatlik gecikmeyle toplandı20 Kasım 2017 Pazartesi 12:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti