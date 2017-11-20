Geçiciler Meclis önünde toplandı

Kamu kurumlarında görev yapan geçici personel, kadrolanmalarıyla ilgili yasa önerisine destek için Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının gündeminde “Geçici Personel Yasa Önerisi” de bulunuyor.

Memur-Sen Başkanı Kaan Mındıkoğlu ve beraberindeki temsili bir heyet, Meclis Genel Kurulu’nu izlemek üzere salona girerken 200 civarındaki geçici personel de Meclis önünde bekliyor.

Bazı milletvekilleri geçici personelin yanına gelerek sohbet etti. UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ahmet Kaşif de geçici personelin yanına gelerek bilgi verdi.

Eyleme, bazı sendika başkan ve temsilcileri de destek veriyor.