Gecikmiş prim borçları için başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaşanan sosyal ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Sosyal Sigortalara gecikmiş prim borçlarını yatıramayan sigortalıların başvuru ve ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaşanan sosyal ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Sosyal Sigortalara gecikmiş prim borçlarını yatıramayan sigortalıların başvuru ve ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Resmi Gazetede yayımlanan yasa gücünde kararnameye göre Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalıların gecikmiş prim borçları için 29 Eylül tarihine kadar yeniden başvuru yapabilecekleri yer aldı.

Sigortalılar, peşin ödeme veya taksitli ödemeye ait ön peşinatlarını ise 29 Ekim tarihine kadar yatırabilecekler.