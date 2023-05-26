  • BIST 4.467,47
  • Altın 1256.298
  • Dolar 20.0028
  • Euro 21.4767
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

“Gecikmiş Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kurallar” düzenlendi

» »
1 Ocak 2010 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında biriken prim ve gecikme zammı borçları ödeme planı ile ilgili kurallar, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası’nda yapılan değişikliklerle düzenlendi.
“Gecikmiş Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kurallar” düzenlendi

Cumhuriyet Meclisi'nin 22 Mayıs 2023 tarihli birleşiminde oy birliğiyle kabul olunan "Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası", Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edildi.

Bunlara göre, 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında biriken prim ve gecikme zammı borçlarını ödeyemeyenler, bu değişiklik yasalarının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, bir ay içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi’ne müracaat edebilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda, müracaatçı bildirimin yapıldığı tarihten başlayarak prim ve gecikme zamlarına ilişkin borçlarını belirlenen ödeme planları çerçevesinde ödeyebilecek.

Müracaatçılar, 1 Ocak 2010 tarihi ile 31 Mart 2023 tarihi arasındaki prim borçlarının %100’ünü ve ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla o güne kadar tahakkuk eden toplam gecikme zammının %25’ini bir defada en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemeleri halinde, prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş sayılacak.

Peşin ödeme planını tercih etmeyenler ise belirlenen taksitli ödeme planı çerçevesinde ödeme yapabilecek.

Buna göre müracaatçılar, prim borçlarının %25’ini ve bu %25 prim borçlarına ait gecikme zamlarının %90’ını;  %50’sini ve bu %50 prim borçlarına ait gecikme zamlarının %65’ini; %65 ve bu %65 prim borçlarına ait gecikme zamlarının %40’ını, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemesi halinde ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla o güne kadar tahakkuk eden gecikme zamları dondurulacak.

resim_2023-05-26_104305391.png

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Hiçbir zaman tarımsal üretimden kopmamalıyız26 Mayıs 2023 Cuma 09:51
  • Kız İzci Örgütü’nün aktiviteleri ve eğitimleri devam ediyor26 Mayıs 2023 Cuma 09:44
  • Devlet, 1 milyar 500 milyon TL borçlanacak26 Mayıs 2023 Cuma 09:36
  • Maliye Bakanlığı 1 milyar 500 milyon TL borçlanacak26 Mayıs 2023 Cuma 09:28
  • Çatalköy-Esentepe'de Başkanın şoförü kaçırıldı, darp edildi!26 Mayıs 2023 Cuma 09:22
  • Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni Ercan’ın açılışı için yine tarih verdi26 Mayıs 2023 Cuma 09:22
  • Türkiye'den 116 öğretmen getirilmesi için münhal açıldı!26 Mayıs 2023 Cuma 09:03
  • 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi için yasaklar bugün başladı26 Mayıs 2023 Cuma 09:03
  • Öğretmenlerden sonra Öğrencilerden Eğitim Bakanı'na çağrı26 Mayıs 2023 Cuma 08:59
  • KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS 12 ilkokulda grevde…26 Mayıs 2023 Cuma 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti