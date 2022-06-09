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Geçim sıkıntısı ürkütücü boyutta!

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Halkın Partisi, geçim sıkıntısının ürkütücü boyutta olduğunu açıkladı.
Geçim sıkıntısı ürkütücü boyutta!

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada ülkemizde özellikle dar gelirli vatandaşlarla üretici kesimlerin ve esnafın ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını ve bunun artık ürkütücü boyutlara ulaştığını açıklayarak acil ve uzun vadeli bir ekonomik eylem planının şart olduğuna dikkat çekti. Girne açık pazarında vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelerek dertlerini dinleyen Halkın Partisi heyeti bir yandan elektrik ve akaryakıt zamları, diğer yandansa temel gıda ürünlerindeki zamlar nedeniyle ciddi bir geçim sıkıntısı sorununun toplumda çok geniş kesimlerin en önemli sorunu haline geldiğinin aşikar olduğuna dikkat çekerek “daha önce fakirleşme hiç bu kadar ürkütücü boyuta ulaşmamıştı” ifadelerini kullandı. Girne açık pazarını ziyaret eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a Girne İlçe Başkanı Arda Kalfaoğlu ve Girne ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada şu tespitlere yer verildi:

“Toplumun büyük bölümü artık fakirleşmeyi iliklerine kadar hissediyor, alım gücü ciddi şekilde erimiş durumda. Bugün konuştuğumuz herkes akaryakıt fiyatları nedeniyle işe gidemez duruma geldiğinden, elektrik faturalarını ödeyemez halde olduğundan şikayetçi. Ayın sonunu getirebilen sayısı daha da azalmış durumda, mazbatadan şikayet edenden boş pazar çantasıyla tezgahlara bakıp geçenlere varıncaya kadar genel bir mutsuzluk ve endişe söz konusu. Pazarcılardan özellikle üretici olanlar artan girdi maliyetleri ve yerli üretimin desteklenmemesi nedeniyle insanlara sebze ve meyveyi yüksek fiyattan satmak zorunda olmaktan mutsuz ve mahcup”. 

Meşru olmayan hükümetle bir arpa boyu yol dahi alınamaz

Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

“Planlama yapacak, üreticiyi destekleyip fonlar konusunda adım atarak piyasada temel gıda ürünlerini ucuzlatmaya çalışacak yani kendi siyasi geleceğini değil geçim sıkıntısı çeken Halkı düşünecek bir yönetimi kimse görmüyor. Açıkçası insanlar kısır siyasi tartışmaları ve verilen demeçleri duymak dahi istemiyor. Böyle bir ortam içerisinde en belirgin şey umutsuzluk. Halkın içinde gerçek sıkıntıları görerek, paylaşarak ve empati yaparak gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler üretmek zorundayız. Hem meşruiyet sorunu olan hem de ha bire istikrarsızlık üreten bir hükümetle, sıradan muhalefet yöntemleriyle bir arpa boyu yol almak mümkün görünmüyor.

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