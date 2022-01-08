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Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Yaşamını Yitirdi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Yaşamını Yitirdi

Polis basın Subaylığı açıkladı:

31.12.2021 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde doğu
istikametine doğru 92 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Bilge Kağan BAŞ (E-22), yönetimindeki HF 292 plakalı salon araç ile önünde seyreden aracın sağından geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Girne’de sakin Arsalan Ul HAQ (E-31) çarpmıştır.


Kazada ağır yaralanan Arsalan Ul HAQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve araç sürücüsü Bilge Kağan BAŞ ise tutuklanmıştı.
 

Arsalan Ul HAQ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 7.01.2022 tarihinde
yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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