Geçiş kapıları kapatılmayacak

Kıbrıs Rum tarafının doğalgaz krizi nedeniyle almayı düşündüğü önlemler arasında sınır kapılarının kapatılmasının bulunmadığı bildirildi.

Politis tarafından da yayınlanan “sınır kapılarının kapatılmasının bir seçenek olarak düşünüldüğü” yönündeki haberlere yönelik Güney Kıbrıs Hükkümet Sözcüsü Viktoria Papadopoulos açıklama yaptı.

Papadopoulos, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, konunun gündeme geldiği ancak sınır kapılarının kapatılması seçeneğinin resmi olarak düşünülmediğini ifade etti.

Sınırların kapatılmasıyla ilgili öneri, Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı’nda dün düzenlenen Liderler Konseyi toplantısında Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in tarafından masaya getirildi ancak AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun öneriye karşı çıkmasının ardından söz konusu seçenek rafa kaldırıldı.