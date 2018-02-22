Geçiş kapıları kapatılmayacak

Politis tarafından da yayınlanan “sınır kapılarının kapatılmasının bir seçenek olarak düşünüldüğü” yönündeki haberlere yönelik Güney Kıbrıs Hükkümet Sözcüsü Viktoria Papadopoulos açıklama yaptı.
Papadopoulos, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, konunun gündeme geldiği ancak sınır kapılarının kapatılması seçeneğinin resmi olarak düşünülmediğini ifade etti.
Sınırların kapatılmasıyla ilgili öneri, Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı’nda dün düzenlenen Liderler Konseyi toplantısında Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in tarafından masaya getirildi ancak AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun öneriye karşı çıkmasının ardından söz konusu seçenek rafa kaldırıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.