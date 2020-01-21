Geçiş Kapılarından geçme ‘Çin İşkencesine’ dönüştü

Kuzey ve Güney Kıbrıs’a geçişleri sağlayan kapılarda, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirildiği iddia edilen bir sistem sonrasında, geçişlerin oldukça zorlandığı ve uzun kuyruklar oluştuğu öne sürülüyor.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’a geçişleri sağlayan kapılarda, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirildiği iddia edilen bir sistem sonrasında, geçişlerin oldukça zorlandığı ve uzun kuyruklar oluştuğu öne sürülüyor. Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrencilerin yanısıra, Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklerin de sabah itibarı ile geçişte zorluk yaşadıkları ve uzun süre geçiş kapılarında bekledikleri belirtildi.

Taner ULUTAŞ/DETAY ÖZEL

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirildiği iddia edilen yeni sistem sonrasında, uzun kuyruklar oluşurken, öğrenciler, geçiş kapılarında 40 dakikaya yakın bir süre beklemek durumunda kaldıkları için okula gitmekte zorlandıkları ve bir kısım öğrencinin de okula gidemedikleri ileri sürüldü. Öğrencilerin yanısıra, Güney Kıbrıs’ta çalışanlarında işlerine oldukça geç gittikleri ve bu duruma büyük tepki gösterttikleri öğrenildi.

KKTC’ye gelmek isteyen turistlerin de hayata geçirilen yeni sistem sayesinde, geçiş kapılarından geçmekte zorlandıkları ve bu duruma tepki gösterttikleri öne sürülürken, bir kısmının da geçmekten vazgeçerek geri döndüklerine vurgu yapıldı.

Geçiş Kapılarındaki bu duruma tepki gösteren vatandaşın canlı yayın programına gönderdikleri mesajlar şöyledir;

Alev Sensoy, Ayşegül Hanım'ın yeni uygulamaya koyduğu program nedeniyle sınır kapılarında bu yavaşlama var. Her bir kimlik/pasaport en az 10 dakika farklı programlardan kontrol ediliyor. Ayşegül Hanım'ı sınır kapılarına geçiş için götürmek lazım. Eğitim vermişler oradaki polislere.

Sait Kumru An itibariyle, evimin balkonundan, Metehan kapısını izliyorum. Kuyruk çembere doğru uzanıyor.

Levent Sökmez, Pergama sınır kapısında sistem çöktü.

Yusuf Barbet, Kapıları açmak üst düzeydekilerinin işine gelir mi? Ve ayrıca gelecek olan turist bizim tarafa inerse uçak biletleri kaça gelir. Ruma inerse kaça iner. Arada dağlar kadar fark var. Nasıl gelsin turist. Evet insanlar gerçekten işe gidemedi. İnsanlar çocuklarlarını okula ğötüremedi. Yazıklar olsun. Devlette bakın. Ne mühim kimliğmiz var

Altan Karakuş burdan sesleniyorum Ayşeğül Baybars’a, bumu insanınıza layık ğördüğünüz. Bumu turislere yapmak istediğiniz. Bugün bu saat oldu çoçuklarımızı okula ğötüremedik. İşe ğidemedik. Ayıptır yaptığnız az kaldı bu halk kapıları elerinde keserlerle kırıp geçecek. Barikatlarda çin işkencesi. Ayşegül baybars sistem değiştirdi. İşine gidemeyenler var. 40 dakikadır barikattayım diyen bir halk var. Öğrenciler ders saatlerini kaçırdı.