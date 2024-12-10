Geçiş Kapılarının Açılmasında Engel Kim?

​​​​​​​Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ve iki toplum arasındaki güveni inşa etme yolunda, geçiş kapılarının açılması kritik bir adımdır.

İşte KTÖS'ün yaptığı açıklama;

Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ve iki toplum arasındaki güveni inşa etme yolunda, geçiş kapılarının açılması kritik bir adımdır. 27 Kasım 2024 tarihinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti liderleri ile temsilcileri ara bölgede, Ledra Palace Otel'de bir araya gelerek bu konuyu ele almışlar ve sürece destek vermişlerdir.

Daha önce, 15 Ekim 2024 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, New York'ta, Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis arasında gayri resmi bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, çıkmazdaki müzakere sürecinde "ileriye dönük adımlar" değerlendirilmiş ve yakın zamanda tekrar bir araya gelme kararı alınmıştır.

Ancak, aradan geçen zamana rağmen, geçiş kapılarının açılması yönünde somut adımlar atılmamıştır. Bu durum, toplumların geniş kesimlerinin barış ve iş birliği isteğine rağmen, sürecin neden ilerlemediği sorusunu gündeme getirmektedir.

1. New York'ta sağlanan uzlaşıya rağmen, geçiş kapılarının açılmasını engelleyen siyasi irade kimdir?

2. Toplumların ortak talebine rağmen, geçiş kapılarının açılmamasının gerekçeleri nelerdir?

3. Kıbrıs'ta barış ve iş birliğini destekleyecek bu önemli adımın atılmamasının sorumluları kimlerdir?

Geçiş kapılarının açılması, iki toplum arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi ve adanın her iki tarafında yaşayan insanların yaşam kalitesinin artırılması için elzemdir.

Geçişleri ekonomik ilişkiler üzerinden değil, sosyal ve insani ihtiyaçlar üzerinden düşünürsek, Erenköy, Akıncılar, Kiracıköy, Haspolat, Mağusa Kapısı ve Baf Kapısı gibi noktaların önemi daha da anlaşılacaktır. Geçiş kapılarının açılmasına yönelik engeller derhal kaldırılmalı ve iki liderin New York'ta vardığı uzlaşının gereği yerine getirilmelidir.

Barış, iş birliği ve birlikte yaşama kültürü, ancak toplumların serbestçe bir araya gelmesi ve etkileşim kurmasıyla güçlenebilir. Kapıların kapalı kalması, adada çözümsüzlükten medet umanların ekmeğine yağ sürmektedir.

KTÖS olarak sorumluları göreve çağırıyor, geçiş kapılarının bir an önce açılmasını talep ediyoruz.