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Geçiş noktalarında yoğun geçiş

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Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye 4966 giriş, KKTC'den Güney Kıbrıs'a 3771 çıkış yapıldı...
Geçiş noktalarında yoğun geçiş

İki günde sınır kapılarından 8737 kişi geçiş yaptı!

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapılarının yeniden açılmasının ikinci gününde saat 18.00'e kadar KKTC ile Güney Kıbrıs arasında toplam 8737 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye 4966 giriş, KKTC'den Güney Kıbrıs'a 3771 çıkış yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapılarının yeniden açılmasının ikinci gününde saat 18.00'e kadar KKTC ile Güney Kıbrıs arasında toplam 8737 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye 4966 giriş, KKTC'den Güney Kıbrıs'a 3771 çıkış yapıldı.

 

Geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:

“Metehan'da Güney’den Kuzey’e 2138, Kuzeyden Güney’e 1433; Ledra Palas’da Güney’den Kuzey’e 185, Kuzeyden Güney’e 124; Lokmacı’da Güney’den Kuzey’e 587, Kuzeyden Güney’e 565; Akyar’da Güney’den Kuzey’e 447, Kuzeyden Güney’e 400; Derinya’da Güney’den Kuzey’e 340, Kuzeyden Güney’e 248; Beyarmudu’nda Güney’den Kuzey’e 810, Kuzeyden Güney’e 608; Bostancı’da Güney’den Kuzey’e 357, Kuzeyden Güney’e 172; Yeşilırmak’ta Güney’den Kuzey’e 89, Kuzeyden Güney’e 109; Aplıç’ta Güney’den Kuzey’e 13, Kuzeyden Güney’e 12”

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