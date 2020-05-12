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Geçişler üzerinden suçlama oyunu! Rum polisi Rum kadının kuzeyden güney geçişine izin vermedi

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Geçişler üzerinden suçlama oyunu! Rum polisi Rum kadının kuzeyden güney geçişine izin vermedi
Geçişler üzerinden suçlama oyunu! Rum polisi Rum kadının kuzeyden güney geçişine izin vermedi

BRT'nin haberine göre; Rum Yönetimi’nin özellikle Güney’de çalışan Kıbrıslı Türk işçileri KKTC aleyhine kışkırtmak için öne sürdüğü “ biz 5 kapıyı açık bıraktık. Geçişleri durduran, bu kapıları kaptan Türk tarafıdır” iddiasının ne kadar asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kovid-19 salgını başladığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  bulunan Foteini Amanatidu adlı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı kadın Metehan sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek istedi ama Rum tarafınca geçişine izin verilmedi.

Karantina yerinin hazır olmadığını iddia eden Rum polisinin koyduğu engele takılan Kıbrıslı Rum kadın şaşkınlık içinde KKTC sınırına geri geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisinin Rum kadına geçiş izni vermesine ve yasal işlemleri yapmasına rağmen Rum polisi geçmek için ısrar eden ve 2 saat ara bölgede bekleyen Rum kadını içeri almadı.. (BRT)

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