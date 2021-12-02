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Geçişlerde 72 saat içinde yapılan negatif PCR talep edilecek

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Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde 72 saat içinde yapılmış negatif PCR talep edilecek…
Geçişlerde 72 saat içinde yapılan negatif PCR talep edilecek

Güney Kıbrıs ayrıca “Omicron” varyantı sebebiyle ülkeye gidecek 12 yaş ve üstü herkesin PCR testi ibraz etmesini zorunlu hale getirdi…

Covid-19 vakalarındaki artış ve Omicron varyantı ile ilgili endişeler yeni önlemleri de beraberinde getiriyor…

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre artan vakalar ve omicron varyantı nedeniyle geçişlerde de 72 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu istenecek…

Bu arada, Güney Kıbrıs, “Omicron” varyantı sebebiyle giriş kapılarından ülkeye gidecek herkesin negatif PCR testi ibraz etmesini zorunlu hale getirdi…

Buna göre 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni uygulamada, hani ülkeden geldiğine bakılmaksızın, 12 yaş ve üzeri her kişiden, son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek. BRT

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