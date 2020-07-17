Geçişlerde keyfi uygulamalara son! Kapıları açın!

Birleşik Eylem Komitesi, sınır kapılarının kapalı olmasını Lokmacı’da düzenlediği eylemle protesto etti, geçişlerin başlamasını istedi.

Geçişlerin keyfi şekilde engellendiğini savunan Birleşik Eylem Komitesi, tarafları aklıselim davranmaya, iş birliğine taraf olmaya çağırdı. Okunan basın bildirisinin İngilizcesi Birleşmiş Milletler görevlilerine de verildi.

Birleşik Eylem Komitesi, Lokmacı esnafının da katılımıyla bugün saat 14.00’te Lokmacı Sınır Kapısı’nda eylem düzenledi ve sınır kapılarının kapalı olmasını protesto etti.

“Kapılar hemen açılsın” sloganlarının atıldığı eylemde, siyah bayraklar sallandı, “Geçişlerde Keyfi Uygulamalara Son” pankartı taşındı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve bazı CTP milletvekilleri de eyleme katılarak, esnafa destek belirtti.

KANBER: “KAPILARIN KAPALI OLMASI İKİ TOPLUMUN, SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL DAYANIŞMASININ ÖNÜNDE ENGELDİR”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, burada yaptığı açıklamada, pandeminin sağlık kadar ekonomiyi de etkilediğini, bununla ilgili kaygıları uzun zamandır dile getirdiklerini belirtti.

Ekonomik krizin bir nebze olsa da giderilmesi için kara sınır kapılarının açılmasının önemli olduğunu kaydeden Kanber, buralardaki işletmelerin tamamının kapalı, gelir kayıplarının yüzde yüzün üstünde olduğunu, insanların işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Başkan Kanber, kuzey ve güneydeki yönetimleri Yeşil Hat Tüzüğü’nün de öngördüğü çerçevede sorumluluğunu yerine getirmeye çağırarak, “Sınır kapılarının kapalı olması iki toplumun, sosyal, ekonomik ve kültürel dayanışmasının önünde engeldir” dedi.

TULGA: “NEREDEN GELİRSE GELSİN BİR İNSANIN DOLAŞIMININ ENGELLENMESİNE KARŞIYIZ”

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Covid-19’un sağlığı ve ekonomiyi tehdit ettiğini kaydederek, ekonomik çöküntünün salgına karşı verilen mücadelenin de çökmesi anlamına geleceğini söyledi.

“Hepimiz bunun bilincindeyiz” diyen Tulga, salgına ilişkin sıkı tedbirler alınırken ekonominin de ayakta tutulması gerektiğini vurguladı.

KTEZO Genel Koordinatörü Tulga, iki toplumun sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerinin sürmesinin ekonominin güçlenmesi için önemli olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi’nin Lokmacı ve diğer kara kapılarda keyfi uygulamalar yaptığını belirten Hürrem Tulga, AB yurttaşlarının KKTC’ye geçişini engelleyen kararı eleştirdi.

Avrupa Birliği yurttaşlarının ada üzerindeki dolaşımının engellenmesinin AB hukukuna aykırı olduğunu ifade eden Tulga, “Nereden gelirse gelsin, bir insanın dolaşımının engellenmesine karşıyız. Yeşil Hat Tüzüğü açıktır, bundan sapılması kabul edilemez” şeklinde konuştu.

“Hukuka aykırı, keyfi kararlar, engellemeler toplumların iş birliğini artırmasına, Kıbrıs sorununa barışçıl çözüm arayışına uygun bir tutum değildir” diyen Tulga, taraflara, AB ve BM’ye şöyle seslendi:

“Toplumların iş birliğinin önündeki engeller kaldırılmalı, son zamanlarda kara geçiş kapılarında salgını bahane ederek alınan hukuka aykırı, keyfi kararlara derhal son verilmelidir. Herkesi bu noktada aklıselime ve işbirliğine taraf olmaya çağıyoruz.”