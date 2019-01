Kıbrıs Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıslı Türk ve Rumların barikatlardan yaptıkları geçişlere ilişkin sayısal bilgiler aktarıldı. Politis gazetesi, “Kıbrıslı Türkler Daimi Olarak Ağır Basıyor” başlığıyla manşetten verip, iç sayfada detaylandırdığı haberinde, gerek Kıbrıslı Rumların, gerek Kıbrıslı Türklerin 2018 yılında sınır kapılarından yaptıkları geçişlerin 1 milyonu aştığını yazdı. “Kıbrıs Cumhuriyeti sınırları içerisindeki geçik noktalarından, bir milyon 14 Kıbrıslı Rum ile bir milyon 76 Kıbrıslı Türk’ün geçiş yaptığını” yazan gazete, Rum polisinin sahip olduğu verilere göre, Kıbrıslı Rumların, adanın kuzeyine yönelik geçişlerinde Ağustos 2018 ve akabinde önemli artış olduğunu bildirdi. Kıbrıslı Türklerin geçişleri konusunda ise, özellikle 2007 yılı ve akabinde, rakamlarda bir istikrar gözlemlendiğini kaydeden gazete, 2007 yılından bu yana her gün adanın kuzeyinden, güneyine 2.500- 3.000 geçiş belirlendiğini yazdı. Geçiş noktalarının açıldığı Nisan 2003’ten bu yana geçen 15 yılda, Kıbrıslı Türklerin geçişlerinin her zaman çok olduğu belirtilen haberde, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerinin 2018’de arttığını ancak Kıbrıslı Türklerin sayısını geçemediği belirtildi. Araç geçişleri konusunda ise, 2016–2017 yıllarıyla kıyaslandığında 2018 yılında geçiş yapan Kıbrıslı Rumların araçlı geçiş sayısının neredeyse ikiye katlandığını kaydeden gazete, bu artışın Kıbrıs'ın kuzeyinden daha ucuza benzin satın alınması veya kuzeydeki fiyatların daha düşük olan ürünlerin satın alınması eğilimiyle ilişkilendirilebileceğini ifade etti. 2007 yılı ve akabinde, Kıbrıs'ın güneyinden, kuzeyine her gün yaklaşık bin 800 – bin 900 geçiş yapıldığını belirten gazete, en fazla geçişin Kermiya barikatından yapıldığını belirtti. 12 Kasım- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Derinya’dan 41 bin 210 Kıbrıslı Rum’un kuzeye, 15 bin 767 Kıbrıslı Türk’ün de güneye geçtiğini ifade eden gazete, aynı dönemde Aplıç’tan 4 bin 17 Kıbrıslı Rum’un kuzeye, 3 bin 092 Kıbrıslı Türk’ün de güneye geçtiğini yazdı. Gazete, 2015’te 177 bin 654, 2016’da 244 bin 929, 2017’de 267 bin 467, 2018’da ise 486 bin 40 Kıbrıslı Rum aracın; 2015’te 341 bin 834, 2016’da 413 bin 208, 2017’de 435 bin 882 ve 2018’de ise 417 bin 629 Kıbrıslı Türklere ait aracın geçiş yaptığını kaydetti.