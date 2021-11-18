Geçişlerde Yeniden Test Zorunluluğu

Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları nedeniyle pazartesinden itibaren geçişlerde aşılılar da dahil yeniden son 7 günlük hızlı (antijen) ya da PCR testi istenecek.
Aşısız kişiler son 72 saatte yapılmış testle geçebilecek.
Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcüsü, iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerini senkronize etme anlaşmasına göre, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu değerlendirdiğini açıkladı.
Kıbrıs’taki son duruma göre “Seviye 3 Koyu Kırmızı” önlemlere geçilmesi kararlaştırıldı.
22 Kasım Pazartesi saat 09:00 itibariyle tüm geçiş noktalarında aşağıdaki önlemlerin uygulanacağı belirlendi:
Seviye 3 (Koyu Kırmızı):
Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, 7 günlük bir negatif hızlı test veya PCR testi ile geçiş yapabilecek.
Lise öğrencileri ve Aşağı Pyrgos'ta ikamet edenler 7 günlük testle geçebilecek.
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