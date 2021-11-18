Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları nedeniyle pazartesinden itibaren geçişlerde aşılılar da dahil yeniden son 7 günlük hızlı (antijen) ya da PCR testi istenecek. Kaynak: Geçişlerde yeniden test zorunluluğu

Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları nedeniyle pazartesinden itibaren geçişlerde aşılılar da dahil yeniden son 7 günlük hızlı (antijen) ya da PCR testi istenecek.

Aşısız kişiler son 72 saatte yapılmış testle geçebilecek.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcüsü, iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerini senkronize etme anlaşmasına göre, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu değerlendirdiğini açıkladı.

Kıbrıs’taki son duruma göre “Seviye 3 Koyu Kırmızı” önlemlere geçilmesi kararlaştırıldı.

22 Kasım Pazartesi saat 09:00 itibariyle tüm geçiş noktalarında aşağıdaki önlemlerin uygulanacağı belirlendi:

Seviye 3 (Koyu Kırmızı):

Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, 7 günlük bir negatif hızlı test veya PCR testi ile geçiş yapabilecek.

Lise öğrencileri ve Aşağı Pyrgos'ta ikamet edenler 7 günlük testle geçebilecek.