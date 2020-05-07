“Geçişleri yasaklayan Kıbrılı Türklerdir"

Kıbrıs'ın güneyinde çalışan Kıbrıslıtürkler ile ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslıtürkler ile ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kousios, Kıbrıs Haber Ajansı, KHA’ya yaptığı açıklamada, tüm barikatlardan geçişleri yasaklayan tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki işletmelerde çalışan Kıbrıslıtürklerin gerekli koşulların oluşması durumda işlerine dönebilmeleri amacıyla hükümetin sağlık ve korona virüsünün yayılmasına karşı önlemleri de görüştüğünü dile getirdi.

Sözcü, şu an mevcut koşullar nedeniyle konunun tartışılmadığını söyledi. Ancak Kıbrıslıtürk çalışanların Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelere geçebilmeleri olasılığı durumunda, “evet, belli kararlar almak için konuyu tartışacağız. Sağlık ve korona virüsünün yayılmasına karşı önlemlerden başka bir sorun görmüyorum” dedi.

Sözcü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dört geçiş noktasının çalışmalarını durdurduğunu ve beş noktanın açık kaldığını, buna rağmen Kıbrıs’ın kuzeyinin tüm barikatlardan geçişleri yasakladığını hatırlatarak bu yasaklara BM ve diplomatik erkân da içerildiğini belirtti.

Sözcü: “Barikatlardan geçiş koşullarının (Kıbrıslıtürkler tarafınca) oluşturulması durumunda, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından ilgili kararlar alınacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsünün yayılmasına karşı bazı düşünceleri olabilir. Ama bu aşamada, anlayacağınız gibi, konu tartışılamaz, çünkü diğer taraf tüm geçişleri bütün geçiş noktalarından yasaklamış bulunmaktadır” dedi.

Çalışma Bakanlığı’nın planlarına katılan Kıbrıslı Türklere ödenekler konusuna da değinen Hükümet Sözcüsü Kousios, “özgür bölgelerde banka hesapları olan herkesin hesabına paraları yatırılmıştır. Banka hesabı olmayanlara BM aracılığıyla kendi adlarına çek gönderilmiştir; ancak bu işlemin hangi aşamada bulunduğunu bilmiyorum” diye konuştu.

İşlerine geri dönememeleri durumundan işten çıkarılma olasılığını değerlendirmesi istenilen Sözcü, Çalışma Bakanlığı planında içerilen çalışanların işten çıkarılmasının söz konusu olamayacağını vurguladı.

“Salgın ile ilişkili tüm barikatların açılması “

Hükümetin barikatları ne zaman açacağı sorusuna Kiriakos Kousios, hükümetin dört barikatta geçişleri durdurduğunu; ancak beş noktada geçişlerin serbest olduğunu belirterek “beş geçiş noktasını diğer taraf kapattı” dedi.

Korona virüsü önlemleri öncesi duruma ne zaman dönüleceği ile ilgili olarak Sözcü, kimsenin bunu önceden tahmin edemeyeceğini söyledi ve “bu sadece korona virüsü salgınıyla ilgili gelişmelere bağlıdır. Hükümetin, salgının yarattığı sorunlar dışında, tüm geçiş noktalarını açmaması için bir nedeni yoktur” dedi.