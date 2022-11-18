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Geçişlerle ilgili rakamlar açıklandı

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1 Ocak-30 Eylül 2021 döneminde Güney Kıbrıs'tan Kuzey’e yönelik 371 bin 153, 2022 yılının aynı döneminde ise 1 milyon 30 bin 20 geçişin gerçekleşti.
Geçişlerle ilgili rakamlar açıklandı

Habere göre 2021 yılının ilk dokuz ayında 224 bin 785 Kıbrıs Rum aracı Kuzey’e geçerken 2022 yılında aynı dönemde ise 658 bin 927 araç geçiş yaptı.

2021 yılının ilk dokuz ayında Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısı 296 bin 469, 2022 yılının aynı döneminde ise 775 bin 411 olarak kaydedildi.

2021 yılının ilk dokuz ayında 141 bin 604, 2022 yılında (aynı dönemde) ise 319 bin Kıbrıslı Türk aracı Güney Kıbrıs’a geçti.

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