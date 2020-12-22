Geçitkale Belediye Başkanı canlı yayında duyurdu:Onlarca temaslı var

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:“Onlarca insanımız karantinaya alındı” dedi, belediye personelinin de temaslıların temaslısı konumunda olduğunu söyledi.
TÜM KÖYÜ İLAÇLADIK,HER GÜN TEKRAR EDECEĞİZ
Belediye çalışanlarının tümüne yarın PCR testlerinin yapılacağını söyleyen Geçitkale Belediye Başkanı, tüm köyü ilaçlamış durumda olduklarını ve bu uygulamayı her gün tekrarlayacaklarını kaydetti.
Bölge halkına seslenen Öztaş, bu süre zarfında komşuluk ilişkilerine ara verilmesi çağrısında bulunarak, “çevrenizdekileri koruyun” dedi.
“Acil ihtiyaçlarınız durumunda lütfen bizlere ulaşın, elimizden geleni yaparız. Ama zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın”
“Bu konuda bizlere de Sağlık Bakanlığı’na ulaşabilirsiniz” dedi.
İşte Öztaş’ın paylaşımı:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.