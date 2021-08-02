Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş'tan itfaiye personellerine teşekkür

"Dün itibarıyla bazı kendini bilmez sorumsuz kişilerin sebep olduğu, talihsiz yangınla birlikte, ne yazık ki birçok bitki ve canlı zarar görmüştür."

Hasan Öztaş'ın paylaşımı:

Dün itibarıyla bazı kendini bilmez sorumsuz kişilerin sebep olduğu, talihsiz yangınla birlikte, ne yazık ki birçok bitki ve canlı zarar görmüştür.

Sabah çok erken saatlerde ana yol kenarında başlayan yangın; bölgemdeki duyarlı köylülerimiz, İtfaiye Ekipleri, Orman Dairesi ve Belediye Personellerimizle kısa sürede kontrol altına alındı. Lakin ayni bölgede bu kez öğle saatlerinde tekrardan başlayan yangının yaptığı tahribat çok daha büyük olmakla birlikte, kontrol altına almamızda da büyük güçlükler yaşanmıştır.

Bölgedeki yangına müdahalede el veren; İtfaiye Ekiplerimize, Orman Dairesine, Sivil Savunma Teşkilatına, Birçok Belediyemiz ve belediye başkanımıza, Belediye Personelime ve en önemliside duyarlı bölge halkımız ve çiftçilerimize, bölgem ve şahsım adına canı gönülden teşekkürü bir borç bilirim.

Söylemeden geçersem büyük haksızlık olur; Özellikle amirlerinden personeline kadar bir gün evel Kalkanlı yangını, aynı gece Sanayi Bölgesi Fabrika yangını, ve gün boyu bölgemizdeki yangında canını ortaya koyup üstün çaba gösteren değerli İtfaiye personellerinede çok teşekkür etmek istiyorum.

Birlikte koskocaman bir aile olup bu talihsiz olayı birlikte atlattık. Bir daha yaşanmaması ümidiyle…