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Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş'tan UBP İlçe Başkanı Olsan Oran'a " Gel 23 Nisan'da koltuğu sana vereceğim"

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Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş'tan UBP İlçe Başkanı Olsan Oran'a " Gel 23 Nisan'da koltuğu sana vereceğim"
Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş'tan UBP İlçe Başkanı Olsan Oran'a " Gel 23 Nisan'da koltuğu sana vereceğim"

Geçitkale Belediye Başkanı  Hasan Öztaş Belediyeden habersiz yaşe dağıtımı yapıldığı ve bölgenin bulaş riski altına sokulduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

 

BU HASTALIĞI TEDAVİ EDECEK İLAÇ ELBET BULUNACAK DA CEHALETİ TEDAVİ EDECEK İLAÇ ASLA BULUNMAYCAK...

Bu bölgenin insanları tarafından seçilerek belediye başkanı görevine layık görüldüm. Görevim bölgemdeki insanların esenliği, refahı, emniyeti ve bugünlerde en önemlisi de sağlığı...
Dünyayı kırıp, geçiren bu pandeminin bölgemize bulaş olmaması için, bir ayı geçkin süredir canla başla mücadele içindeyiz. Adada bu bulaşın olmadığı nadir bölgelerdeniz. Bunun da böyle devam etmesi için sonuna kadar mücadele ediyoruz, edeceğiz.
Geçtiğimiz günlerde yine kendi sosyal medya hesabımdan paylaşımda bulunarak, bölgemizde gıda yardımlarının tek elden yapılmasının önemini ve hassasiyetini anlatmaya çalıştım. Ama anlatamadık demek ki bir türlü...
Biz yardım yapılmasına asla karşı değiliz. Hatta yardım yapanların başımızın üstünde yeri var onlara müteşekkiriz. Sadece bizimle iletişime geçin ki gerekli hijyen tedbirlerimizi alabilelim.
Ama maalesef devir “ Tilki ile plan yapan, kurt ile avlanan, sonrada oturup koyun ile yas tutanların devri olmuş”
UBP Mağusa İlçe Başkanı olacak şahıs bugün itibarıyla inatla ve ısrarla Mallıdağ Köyümüzde eldiven ve maske olmadan patates dağıtımı yapmış.
Covit 19 Hastalığı’ nın ilacı elbet bulunacak. Cehaleti İyleştirecek ilaç maalesef halen daha bulunamadı. Geçen defa tüm uyarılara rağmen ısrar ve inatla devam. Bu sahte Robin Hood yardım falan yapma peşinde değildir emin olun. Biz yapma etme dedik ya, burda bizimle iletişime geç dedik ya... bunun tersini yapmalı ona göre biz kimiz ki???
Ha söyleyim burdan a paşam. Ola ki bu bölgeye senin sebebiyet vereceğin bir bulaş olursa kaçacak delik bulamaycan kendine. O zaman göstereceğim sana biz kimiz.
Ha unutmadan senin bu belediye başkanı hazımsızlığınada bir çare buldum...
Sözüm söz olsun 23 Nisan’ da koltuklarımızı Çocuklarımıza devrederiz ya, yeminle gel o gün o koltuk senindir.

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