Geçitkale Belediye Başkanı'ndan kendini bilmez avcılara tepki

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'ın açıklaması:

Dün itibariyle, yeni açılan Av sezonu ile birlikte, kendini avcı diye niteleyen yaratıkların yapmış olduğu olumsuzluklarla mesaiye başladık. Her zaman paydaşı olmaktan gurur duyduğum, kendimi bildim bileli de içinde yer almaktan çok büyük zevk aldığım, Avcılık Camiası adına ne kadar kötü imaj…

Sevgili dostlar su ihale hatlarına verdiğiniz zararlar, doğaya bıraktığınız köpekler, çevreye bırakılan çöpler ve hırsınızı çıkarttığınız ağaçlar, yön tabelaları için birçok insan günlerce mesai harcamak zorunda kalmakta, milli gelire büyük tahribat yapılmaktadır. Ne ara böyle bir toplum olduk biz. Çok üzgünüm ki sizin gibiler bu nadide camianın üyeleri olamazsınız. Sadece eli silahlı vandalardan öteye gidemezsiniz. Bu ülkenin utanç kaynağısınız…