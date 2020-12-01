Geçitkale Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

Geçitkale Belediye personeline Real Elektronik sponsorluğunda, Kıbrıs Türk Paramedik Derneği tarafından, ilk yardım eğitimi verildi.

Personeller iki günün ardından sertifikalarını alarak eğitimlerini tamamladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş; ilk yardımın önemli olduğunu ifade ederek, “Başta kendimiz için, ummadığımız anda karşımızda çıkan kazalarda ilk müdahale her zaman hayati önem taşır. Bu bilinçle de Geçitkale Belediyesi olarak tüm belediye personelini kapsayan bir eğitim oldu” dedi.

“Bu çalışmamız insana verilen bir değerdir” diyen Başkan Öztaş, “ Bizler belediye olarak her şekilde, hazırlıklı olmalıyız’’ ifadesini kullandı.