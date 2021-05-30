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Geçitkale daimi SİHA üssü oluyor!

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Yeni isim verilerek daimi üs olarak kullanılacak
Geçitkale daimi SİHA üssü oluyor!

Geçitkale Havaalanı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk SİHA ve İHA’larının sürekli konuşlanacağı daimi hava üssü olarak faaliyete geçeceği bildirildi.

CNN Türk’ün haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya geleceği 20 Temmuz günü, Geçitkale Havaalanı adı değiştirilerek, Türk SİHA ve İHA’larının sürekli konuşlanacağı daimi hava üssü olarak faaliyete geçeceği söylendi.

Haberde, Türkiye’nin Kıbrıs adasına İHA ve SİHA üssü kurma kararı iki yıl önce Libya ile yapılan deniz yetki alanlarını belirleme anlaşmasından sonra alındığı, Doğu Akdeniz nöbeti tutan Türk SİHA’ları Geçitkale’yi daimi olarak değil, “iniş noktası” olarak kullandığı belirtildi.

 

Yeni isim verilerek daimi üs olarak kullanılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitkale Askeri Havaalanı’na ‘yeni bir isim’ verileceğini söyledi. Haberde ayrıca, Ercan Havalimanı’nın adının, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük ile değiştirilmesi, 1974 şehidi Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adının da Geçitkale’ye verilmesi gündemde bulunduğunu belirtti.

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