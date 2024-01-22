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Geçitkale Havaalanı’nın Türkiye’ye tahsisi Meclis gündemine taşınıyor

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Meclis bugünkü oturumunda, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Geçitkale Havaalanı’nın Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na Verilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüşecek.
Geçitkale Havaalanı’nın Türkiye’ye tahsisi Meclis gündemine taşınıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00'da toplanacak.

Meclis Genel Kurulu’nun özel gündeminde, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Geçitkale Havaalanı’nın Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Verilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul'un gündeminde, Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin de bulunduğu, komitelerden gelen tasarı ve öneriler yer alıyor.

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