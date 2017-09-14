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Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali başladı

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Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali başladı
3. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı.

Geçitkale Belediyesi’nin düzenlediği festivalin açılışına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

SİBER: “HER BELDEDE EN AZ BİR MÜZE OLMALI”

Meclis’ten yapıla açıklamaya göre, festivalin açılışında konuşan Siber, proje tamamlamanın önemli olduğunu kaydetti ve bunun insana verdiği mutlulukla yeni projelere başlamayı tetiklediğini söyledi.

Geçitkale’de düzenlenen festivalin kültür ve sanata da katkı yaptığını belirten Siber, Başkan Hasan Öztaş ve emeği geçenleri kutladı.

Konuşmasında belediyelere çağrı da yapan Siber, bütün beldelerde en az bir müzenin olmasını arzu ettiğini söyledi.

Siber, oluşturulacak müzenin bölgenin geçmişini kayıt altına almanın yanı sıra geçmişi ve aidiyeti yaşatma anlamına geleceğini ifade ederek  kayıt altına alınan geçmişin geleceğe ışık tutacağını belirtti.

Siber, bu konuda özellikle belediye başkanlarına da büyük görevler düştüğünü söyledi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, CTP Genel Başkanı  Tufan Erhürman ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in konuşmalarının ardından festivalin açılış meşalesi yakıldı.

Festival çeşitli etkinliklerle 17 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.

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