Geçitkale - Mallıdağ yolunda büyük kaza (Foto-Haber)

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 10:30 sıralarında, Geçitkale – Malladağ Anayolu üzerinde, Petek Özgüner (K-32), yönetimindeki GG 911 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Selda Harutoğlu (K-48) yönetimindeki CU 126 plakalı araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GG 911 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nilay Özgüner (K-11) ve Vedat Özgüner (E-3) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.