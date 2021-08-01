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Geçitkale Mallıdağ'da yangın! Acil yardım çağrıları var!

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Geçitkale’de yangın! Mallıdağ ile Arıdamı köyleri arasındaki bölgede çıkan yangına müdahale sürüyor
Geçitkale Mallıdağ'da yangın! Acil yardım çağrıları var!

Geçitkale’de yangın! Mallıdağ ile Arıdamı köyleri arasındaki bölgede çıkan yangına müdahale sürüyor

Kuzey Mesarya köylerinden Mallıdağ’da öğle saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Olay yerinden alınan bilgilere göre yangın devam ediyor.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de müdahale ediyor.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken bölgede etkili olan rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan duyuruda yardım çağrısında bulunuldu.

BÖLGE HALKINDAN YARDIM TALEP EDİLDİ

Öte yandan Mallıdağ köyü ile Arıdamı köyü arasındaki bölgede çıkan yangın için bölgede halkından traktör ve su tankeri aracı bulunan kişilerden yardım talep edildi.

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