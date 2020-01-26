Geçitkale Takibini Sürdürüyor..! (1-3)

BTM 1.Lig Kırmızı grupta 6 puanla lige tutunma mücadelesi veren Yarköy, grubun ikincilik iddiası bulunan ekibi Geçitkale’ye 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Yer: Akova Eray Vudalı Stadı
Hakemler: Ömer Doğru, Özal Çağlayan, Halil Erdem Canaloğlu
Yarköy: Murad, Ekrem, Ahmet, Osman(25.Dk Barış)Mehmet, Ekrem, Mustafa, Doğuş(30.Dk Kayabey)Yunus, M.Baydoğan, Kadir(55.Dk Samet)
Geçitkale: Gürcan, Rifat, Akın, Ali, Batuhan, Hüseyin, Vedat(75.Dk Osman) Özbay, Koray, Efe(53.Dk Onurhan)Hasan(65.Dk H.Yeşilbaş)
Goller: 86.Dk Ekrem(Yarköy)23.Dk Vedat, 48.Dk Rifat, 77.Dk H.Yeşilbaş (Geçitkale)
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