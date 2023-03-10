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Geçitkale-Tatlısu ana yolunda kaza: 4 kişi yaralandı!

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Geçitkale-Tatlısu ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Geçitkale-Tatlısu ana yolunda kaza: 4 kişi yaralandı!

Geçitkale-Tatlısu ana yolu üzerinde bugün saat 16.15’te meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, NY 814 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Hacı (69) Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde Küçük Erenköy istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yolun solundan çıkarak yol kenarındaki toprak sete çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Hacı ile araçta yolcu olarak bulunan Havva Hacı (63), Hüseyin Yılmaz Hacı (11) ve Ayşe Hacı’nın (9) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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