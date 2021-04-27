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Geçitkale- Tatlısu anayolunda feci kaza.. 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Geçitkale’de sakin Alkan BEY (E-23), yönetimindeki KV 914 plakalı araç ile Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp trafik bilgilendirme levhasına çarpıp takla atmıştır.
Geçitkale- Tatlısu anayolunda feci kaza.. 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah  saat 04:00 sıralarında, Geçitkale- Tatlısu Anayolu Çınarlı Kavşağı yakınlarında, Geçitkale’de sakin Alkan BEY (E-23), yönetimindeki KV 914 plakalı araç ile Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp trafik bilgilendirme levhasına çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili polisin soruşturması devam etmektedir. 

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