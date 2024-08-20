Geçitkale-Tatlısu Anayolu'nda kaza... 2'si çocuk çok sayıda yaralı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.08.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde, Mostafa FARAMARZİ LİGHVAN (E-54) yönetimindeki ZSJ 745 plakalı araç ile Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli virajağa geldiğinde, tehlikeli mahalde önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kadir ÖZDEMİR (E-50) yönetimindeki FY 842 plakalı aracın önünü tıkaması neticesinde çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan FY 842 plakalı araç sürücüsü Kadir ÖZDEMİR ile araçtaki yolcu Nfamory CAMARA (E-30) ve ZSJ 745 plakalı araç sürücüsü Mostafa FARAMARZİ LİGHVAN ile araçtaki yolcular Rasouli KAHRİZ(K-44), Hahsa FARAMORZİ LİGHVAN(K-22), Mina ZOLFY LİGHVAN(K-57), Parmis Ebrahimpar NOBARİ (K-12), Mana Faramrzi LİGHVAN (K-11) ve Ebrahim Pour NOBARİ HAMİD(E-55) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Kadir ÖZDEMİR’in sol kaburgalarında kırık, Mana Faramrzi LİGHVAN’ın ise sol dirseğinde kırık teshişi nedeniyle yapılan tedavilerinin ardından diğer yaralılar ile birlikte taburcu olurken, Nfamory CAMARA’ın ise sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.